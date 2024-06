Il consenso sessuale esplicito è fondamentale

Manifestazione contro le violenze sessuali (foto LaPresse)

Lo scenario sembra essere stato questo: lei, hostess di volo, si rivolge a un sindacalista per motivi lavorativi. Questo però nel tempo inizia a farle delle avance, che lei puntualmente respinge. Dopodiché, un giorno, lui le si avvicina da dietro, mentre lei è seduta, e comincia a massaggiarle le spalle. La hostess non reagisce, allora l’uomo decide di continuare l’escalation di contatto fisico, dandole anche un bacio sul collo. Lei continua a non sottrarsi esplicitamente al contatto, dunque lui si spinge fino a toccarle il seno e poi il sedere. Solo a questo punto la donna esclama “ma che caz*o fai”, manifestando di fatto il suo dissenso.

Il fenomeno del freezing

Allora il sindacalista incassa il rifiuto e si allontana. Per l’avvocato difensore dell’uomo, il fatto che lui si sia fermato una volta ricevuto il “no” lo discolpa dall’accusa di violenza sessuale. Secondo la difesa, e anche per gran parte dell’opinione pubblica, il fatto che lei non abbia prontamente reagito non significa che fosse consenziente: è noto infatti, nel caso di violenze, il fenomeno del “freezing”, ovvero la paralisi della vittima che per paura non riesce a ribellarsi al suo aguzzino. L’avvocato difensore però obietta che il suo assistito non poteva sapere del mancato consenso, non essendo stato esplicitato, e dunque non può aver commesso violenza. Eppure la legislazione internazionale sta andando sempre di più in un’altra direzione, ovvero nella direzione per cui se una persona non dà il proprio consenso esplicito allora è sempre violenza. Attenzione però, per “consenso esplicito” non si intende solo il “sì”, ma anche la partecipazione attiva al rapporto o al contatto sessuale.

In altre parole, se la hostess, sentitasi massaggiare le spalle, avesse a sua volta risposto con piacere, magari girandosi e sorridendo al sindacalista, oppure accarezzandogli la mano, allora quella sarebbe potuto essere considerata una forma di consenso esplicito. Il fatto che lei sia rimasta fisicamente impietrita, avrebbe dovuto invece portare l’uomo a fermarsi. Ma anche il consenso esplicito non può, di per sé, scagionare a priori una possibile violenza: la persona infatti deve trovarsi nella condizione di poter esprimere tale dissenso.

Per esempio, se io salgo in macchina di una persona e questa mi porta, contro la mia volontà, in un parcheggio isolato, e poi io, avendo paura, non riesco a sottrarmi al rapporto e dunque vi partecipo attivamente, ciò non significa che fossi consenziente. Stesso discorso per i rapporti di forza: se io sono un professore universitario e induco una mia alunna a credere che se lei non viene a letto con me io la boccerò all’esame, anche se poi lei cede alle mie pressioni, comunque il consenso potrebbe essere considerato nullo o comunque corrotto dalla dinamica di potere. Dunque la questione è molto più complessa di quello che solitamente viene fatto passare a livello mediatico, sia dal fronte più giustizialista, sia da quello più innocentista. Importante però che la giurisprudenza italiana migliori, non solo recependo e applicando le direttive Europee e internazionali sul tema della violenza di genere, ma anche evitando l’applicazione di stereotipi sessisti, sulla quale ormai dovremmo essere tutti già ampiamente sensibilizzati.