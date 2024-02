Nasce "Vision", il nuovo magazine sull'intrattenimento di Today

Vision

Non una semplice guida ai programmi e alle serie tv del momento, ma una vera e propria piattaforma capace di indirizzare il pubblico verso la scelta culturale migliore, all'interno dell'ormai vastissimo panorama dei media. Con questo obiettivo nasce oggi "Vision", il nuovo magazine d'intrattenimento di Today.it, che include al suo interno le sezioni Cinema, Film e Serie, Televisione, Musica e Libri, ovvero tutta la produzione artistica che ha a fare col più importante dei nostri sensi, la vista.

Già da anni presenti sul nostro sito, a partire da oggi queste aree editoriali vivranno in una nuova veste, caratterizzata da maggior completezza e da una prospettiva ancora più critica. Mentre tutt'intorno gli stimoli culturali si moltiplicano, di pari passo col fiorire delle piattaforme, "Vision" si propone infatti come un progetto editoriale ambizioso, che mira a diventare bussola di riferimento per il pubblico intenzionato a navigare nella direzione giusta, quella della conoscenza e dell'arricchimento. Al centro dell'offerta non solo le proposte del palinsesto televisivo e delle streaming platforms, ma anche quelle del mondo musicale, inteso come rassegna di concerti ed eventi live, e i consigli letterali da non lasciarsi sfuggire.

Come funziona "Vision"

Navigate nella sezione "Film e Serie" per scoprire quali sono i titoli imperdibili del momento. Scopriteli attraverso le schede, complete di trama, trailer e di tutte le informazioni utili, ma anche attraverso il giudizio delle nostre recensioni. E, soprattutto, lasciate il vostro voto: qual è, da 1 a 10? Se volete invece godervi i film sul grande schermo, spostatevi nella sezione "Cinema" per scoprire qual è la sala più vicina a casa vostra. E ancora nella pagina "Televisione" potrete approfondire tutti i programmi in palinsesto, tra news e anticipazioni, ma soprattutto fruire di una "Guida Tv" aggiornata minuto per minuto.

Cuore della sezione "Musica" saranno poi le notizie di settore, con uno sguardo privilegiato sui tour in corso e in partenza, oltre alle recensioni di album e concerti. Altrettanto esaustivi i suggerimenti letterari della sezione "Libri", tra novità letterarie, classifiche e recensioni, con un occhio attento per gli autori emergenti.

La redazione

Tutto questo da oggi sarà "Vision", ovvero tutto quello che vediamo attraverso lo schermo e non solo. Tutto quello che ci aiuta a costruire la nostra visione, il nostro immaginario personale e collettivo, attraverso cui ci muoviamo nel mondo.

Per la redazione "Cultura & Lifestyle", reduce dall'ottavo anno consecutivo di successo di audience registrato dalla presenza al Festival di Sanremo, il lancio di "Vision" è un rinnovato impegno di responsabilità con i lettori, oltre che il coronamento di un processo di crescita costante. Da tempo ormai il lavoro del team orienta le scelte di consumo di milioni di utenti - oltre dieci milioni le pagine viste ogni mese, che collocano il sito nella Top 3 delle testate di settore - e d'ora in poi tutto questo avrà un nuovo nome.

Il team editoriale di Vision, coordinato da Eva Elisabetta Zuccari, caporedattrice Spettacoli & Costume ed esperta dei nuovi media, è composto da una squadra di giornalisti tra i quali: Roberta Marchetti (Tv), Donatella Polito (Tv), Giorgia Gobo (Tv), Marianna Ciarlante (Netflix), Claudio Pizzigallo (Prime Video), Maria Cafagna (Cinema e Tv), Giulio Zoppello (AppleTv e Paramount +), Paolo Aruffo (Tv e Musica), Lorenzo Federici (Disney +), Gianluca Anoè (Libri), Romina Disconzi (Tv), Valentina Di Nino (Cinema).