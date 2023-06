I visori per tecnofighetti di cui non sentivamo (ancora) l'esigenza

Apple Visual Pro

Non riesco ancora ad immaginarla una realtà in cui tutti - o gran parte - gireranno con un visore grande come una maschera da sci, stringeranno le mani a ologrammi e interagiranno guardandosi attraverso un display. Uno scenario al quale ci hanno abituato alcune serie tv, 'Black Mirror' su tutte, e che potrebbe ben presto concretizzarsi. Chi può dire se sarà davvero così, se la nostra quotidianità sarà proiettata direttamente nel metaverso o se tutto si rivelerà un grande e costoso castello di carte che alla prima folata di vento si sgretolerà al suolo. Ci sono dei dati di fatto: i grandi colossi mondiali della tecnologia non stanno a guardare, negli ultimi anni hanno investito fior di miliardi in quella che, per loro, sembra una strada ormai tracciata, dalla quale difficilmente si potrà tornare indietro. La storia ci abitua alle rivoluzioni, e anche quella di un mondo 'misto' ha tutta l'aria di avere un futuro. Ma nonostante tutto, fatico ad abituarmi all'idea di un mondo radicalmente diverso da quello che stiamo vivendo oggigiorno, già abbondantemente pervaso dalla tecnologia.

Ma andiamo con ordine. Il 28 ottobre 2021 Mark Zuckerberg ha deciso che era tempo di cambiare le cose. Appassionarsi alle vite degli altri, curiosare nella quotidianità delle persone comuni o di quelle notorie, mostrare ciò che si è e ciò che non si è attraverso i social non era più sufficiente. Il papà di Facebook ha pensato bene che era tempo di un cambio di paradigma. Instagram, WhatsApp e derivati vari ed eventuali avranno ancora una vita breve, avrà pensato Zuck, ancora dieci anni e non avranno più ragione di esistere per come li conosciamo e utilizziamo oggi. Quegli stessi dieci anni, dice sempre Zuck, necessari per rendere fruibile a un miliardo di persone, ma forse sarebbe più il caso chiamarli utenti, il nuovo rivoluzionario modo di vivere la realtà, commistionando ciò che è vero e concreto con la proiezione di ciò a cui molti vorrebbero assomigliasse. Il metaverso è uno spazio chiuso ma estremamente aperto, al quale a oggi in pochi possono (e vogliono) accedere attraverso un visore per la realtà virtuale o, nella sua evoluzione prossima futura, mista.

Dopo quasi due anni, la situazione è questa: del metaverso se ne è fatto un gran parlare, costantemente. È stato sulla bocca di detrattori ed esaltatori, di addetti ai lavori e di chi, come me (e siamo in molti) un'idea precisa ancora non se l'è fatta. A fronte di una realtà altra che ancora non è decollata, è scattata la corsa dei big del tech a pensare e realizzare il futuro, producendo gli strumenti che permetteranno di fare il grande salto, ma che ci vincoleranno molto più di quanto oggi non faccia il display del nostro smartphone. Il visore è la porta di accesso al nuovo mondo, quello che qualcuno al posto nostro, vestendo gli abiti di novello Colombo, ha deciso che era necessario colonizzare. Questa volta non scoprendo una nuova terra, ma creandola da zero. E così è stata creata la porta, perché senza un varco entrare in un mondo nuovo non è possibile, sia esso già esistente o solo pensato. I primi visori a essere stati creati e commerciati sono stati solo un assaggio parziale, dispositivi da indossare principalmente per vivere un'esperienza di gioco e contatto con qualcosa di irreale, in grado di coinvolgere e appassionare l'utente. Meta ci ha provato nel 2019 con i primi Oculus Quest, in grado di eseguire giochi e software in modalità wireless, con l'ausilio di controller per muoversi. Ha replicato poi con la seconda generazione del suo visore, fino a presentare il terzogenito pochi giorni fa, il Meta Quest Pro 3, il suo primo visore per realtà mista. Se Zuckerberg ha lanciato il sasso, dicevamo, la concorrenza si è dimostrata da subito agguerrita e si è messa pancia a terra per non restare indietro nel mercato del futuro. Ecco dunque che dopo anni di indiscrezioni e voci di corridoio, Apple ha deciso di fare la voce grossa e guadagnare (forse) terreno sul suo primo concorrente, e sugli altri, che già ci sono, o che verranno.

Il colosso di Cupertino, martedì sera, ha svelato infatti il Vision Pro, visore per la realtà mista rivoluzionario. Un dispositivo facciale dal design futuristico, dotato di un sistema di dodici fotocamere che permettono, all'istante, di passare dalla visione dei contenuti virtuali alla comprensione dell'ambiente circostante, che si tratti di una stanza propria o di un luogo condiviso. I contenuti vengono sovrapposti al mondo reale, unendo la realtà virtuale a quella aumentata. Apple ha forse pensato di garantire il 'contatto umano' con la funzionalità 'Eyesight', che permette di vedere gli occhi di chi lo indossa. "È una funzione per dare un senso maggiore di presenza e di condivisione - ha commentato in fase di presentazione Alan Dye, vice presidente della divisione Human Interface - Le telecamere a infrarossi e i led sono quasi invisibili sulla parte frontale". In pratica, i sensori tracciano i movimenti degli occhi, mentre le telecamere riprendono ciò che l'utente ha intorno per restituirlo in alta risoluzione sullo schermo. Tutto molto bello, ma estremamente alienante, mi verrebbe da dire. Facendo i dovuti distinguo, ho pensato alla discoteca silenziosa, quel tipo di eventi musicali in cui i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente, attraverso delle cuffie o degli auricolari. Una musica che può essere la stessa, ma non per forza di cose, perché chi organizza questi eventi mette spesso a disposizione dei partecipanti 'linee di ascolto' differenti. E quindi come c'è chi balla fianco a fianco con altre centinaia di persone, ma ascoltando musica differente, così, nel futuro - estremizzando la questione -, ci saranno in centro città o paese, e nei più piccoli sobborghi, uomini e donne mascherati che interagiranno con persone 'nude', che si troveranno ad avere una percezione della realtà giocoforza differente.

E poi c'è la questione del prezzo, che non è poi così secondaria. Il visore per la realtà mista di Apple, che non sarà disponibile prima del 2024, costerà 3.499 dollari, al cambio attuale poco più di 3.250 euro. Per dirla nell'inglese maccheronico del senatore Matteo Renzi: "First reaction: shock!". Sì, il Vision Pro non ha un prezzo che si possa considerare popolare, benché da Cupertino ci abbiano abituato sin dagli albori a proporre prodotti a prezzi esorbitanti, per quanto di altissima gamma. Questo fa pensare a un metaverso non per tutti: solo pochi eletti, almeno inizialmente, potranno mettere un piede dentro alla rivoluzione. Se è vero che Meta proporrà il suo visore a partire da 499 dollari (poco più di 460 euro), è altrettanto vero che il Meta Quest Pro 3 non sembra in grado di garantire le funzionalità del prodotto con la mela. E quindi è il caso di chiedersi: il prezzo fuori da ogni logica sarà un ostacolo insormontabile? Sì e no, vien da dire. C'è da credere che il giorno dell'uscita decine di migliaia di persone abbienti si disporranno in fila ordinata fuori dagli Apple Store per acquistare la propria 'copia', un po' come succede ogni autunno per il nuovo iPhone top di gamma. Ma saranno comunque troppo pochi per parlare di una nuova era. E allora bisognerà attendere quella concorrenza agguerrita di cui si parlava prima, che non mancherà di rimboccarsi le maniche per guadagnare la propria fetta di mercato, commerciando visori altrettanto performanti ma a prezzi decisamente più ragionevoli.

Alla fine dei conti, un arresto della rivoluzione pare francamente impossibile. Del resto il primo telefono portatile, l'iconico Motorola DynaTAC 8000x datato 1983, venne inizialmente venduto a un prezzo di listino di 3.995 dollari, pari a circa 10 mila euro attuali. Un costo ben più spropositato rispetto a quello del visore Apple che sarà, che non mise certo un freno alle vendite, considerando che ne furono 'smerciati', secondo le stime, oltre 300 mila esemplari. La storia che è seguita è ben nota a tutti, e il telefono portatile, un tempo vero e proprio miraggio per la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, viaggia sotto forma di smartphone, in uno o più pezzi, dentro alle tasche di chiunque. È stato un processo che ha richiesto tempo, con step intermedi che hanno permesso comunque a ogni cittadino medio, sul finire degli anni '90, di poter possedere il primo telefono cellulare. Dieci anni circa, proprio come quei dieci anni necessari, secondo le alte sfere di Meta, per radicare ovunque il metaverso.

Vuoi vedere che forse, in fondo in fondo, Zuck ci ha visto giusto?