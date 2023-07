La verità (che nessuno dice) che condanna milioni di italiani alla povertà

Dagli sfaticati sul divano ai 'choosy', dai bamboccioni ai 'giovani che dovrebbero andare a lavorare nei campi': la narrazione del mondo del lavoro e della povertà in Italia coincide da tempo con il grottesco. Assistiamo, da anni, a storie più degne della commedia dell’arte, che dell’attualità giornalistica, ma che nel nostro Paese diventano immancabilmente oggetto di dibattito pubblico.

Un esempio? Il filone degli imprenditori turistici che non trovano dipendenti. Colpa del reddito di cittadinanza si è detto. C’è chi rincara: colpa di giovani sempre più viziati, in cerca di divertimento e soldi facili, ragazzi sempre meno pronti a corciarsi le maniche. Se il lavoratore è "giovane" del resto (in Italia la giovinezza è ormai una categoria dello spirito che può arrivare a comprendere anche i quarantenni) il paragone con la mitologica età dell’oro di abnegazione e sacrificio dei padri è d'obbligo.

Una narrazione sbandierata a reti unificate, nonostante le tante prove raccolte, anche dal nostro giornale, che smentiscono spesso e volentieri le lamentele degli imprenditori. Ma del resto la realtà conta ormai sempre meno. Il martellamento mediatico diviene ben presto senso comune in grado di soverchiare anche l’evidenza elementare: nel libero mercato il prezzo lo fa l’incrocio della domanda e dell’offerta. Se la domanda non viene soddisfatta, forse più che appellarsi a un "mos maiorum" inesistente e strumentale toccherebbe alzare l’offerta. Vale per tutto: dalle zucchine all’oro. Siamo ancora in attesa di capire perché non valga per i lavoratori.

Del resto, anche la narrazione sul defunto reddito di cittadinanza ha assunto spesso questo tenore. Siamo stati subissati per anni dalle cronache dei "furbetti del reddito", intenti a truffare lo Stato ai danni degli onesti cittadini. Un oggetto domestico è stato elevato a simbolo della decadenza italica: il divano. Ancora non sappiamo che tipologie di divani si possono acquistare con 500 euro al mese (la media mensile di quanti percepivano il reddito di cittadinanza era questa), ma abbiamo capito che i divani hanno frenato come non mai l’economia nostrana. Molto più dei 100 miliardi di euro evasi annualmente, probabilmente.

E a nulla è servita l'evidenza che il reddito di cittadinanza, pur con tutti i limiti evidenti di una misura approssimativa, realizzata più con intenti populisti che strutturali, abbia costituito, a volte, un freno alla diffusione di salari da fame e alla povertà dilagante. Si sarebbe dovuto riformare potenziando i Centri per l’impiego e puntando sulla formazione di persone che non sono più contemplate nel mondo del lavoro perché inattive da anni. Si è scelto sostanzialmente di smantellarlo

Lo stesso dibattito si ripropone oggi sul salario minimo. Promosso dalle opposizioni (Pd e M5s in primis) interesserebbe almeno 3,5 milioni di lavoratori che hanno contratti con soglie minime inferiori ai 9 euro lordi l’ora. Un tema che ha visto, anche negli scorsi mesi, la curiosa "intesa" fra la destra di governo, da sempre contraria alla sua introduzione, con parte del mondo sindacale (la Cisl) preoccupata che uno strumento simile possa intaccare la contrattazione collettiva nazionale in molti settori.

Dibattito interessante se vivessimo in un'altra nazione o negli anni '70. Perché nell'Italia del 2023, mentre si dibatte di contratti nazionali spesso inesistenti e di "economia drogata" dai nuovi minimi salariali (9 euro lordi l'ora, corrispondono dai 5 ai 6 euro netti), la realtà è che quasi il 40% dei lavoratori italiani guadagna sotto i 15mila euro lordi l’anno.

E il problema è forse a cosa vogliamo assomigliare. Sistemi di sussidi e formazione continua per i disoccupati sono presenti in tutto il mondo occidentale: specie da quando la vecchia organizzazione fordista è scomparsa e il mondo del lavoro si è fatto liquido e frammentato. Così come standard salariali minimi per lavoratori che non sono sottoposti a un contratto nazionale di categoria. Politiche che dovrebbero essere sicuramente accostate a un taglio della tassazione sul lavoro che rendano imprese e attività sostenibili, ma che non possono prescindere dal rialzo di stipendi fermi da 30 anni.

L’obiettivo sembra invece essere un Paese senza nessuno standard salariale, con un welfare che assomiglia più alla carità che a uno strumento di inclusione. E il richiamo, più che all’Italia del miracolo economico e degli anni ‘60, sembra quello alla società feudale o al mondo industriale pre-novecentesco: si lavora giusto per la sussistenza, a seconda delle necessità del datore di lavoro di turno. Anzi, a volte nemmeno per quella, come l’esercito di lavoratori poveri (categoria molto nutrita nel terzo millennio italico) ci dimostra. Non c’è tempo per ri-formarsi, tra un rapporto di lavoro e un altro, né per progettare la propria vita quando non ci sono strumenti di supporto e si deve mettere insieme il pranzo con la cena. Non c'è tempo, né ci sono risorse necessarie spesso, nemmeno per progettare il proprio futuro o scegliere di avere figli, nonostante tutta la stucchevole retorica sulla famiglia.

Tutto ciò mentre siamo sull’orlo dell'avvento di massa dell'intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare molti settori lavorativi e che, quantomeno nel breve periodo, minaccia di creare non pochi disoccupati. Ci sarebbe da piangere e invece viene, come nella migliore tradizione del grottesco, da ridere. E forse sarebbe ora di cominciare a dirci qualche verità.

La verità è che questo Paese continua a essere allergico alle dinamiche della modernità e il lavoro è, spesso e volentieri, visto ancora come "favore". Così come continua a essere allergico ai diritti, da quelli civili a quelli sociali. La verità, infine, è che viviamo in un sistema che ha scelto di puntare da anni sull'abbassamento sistematico del costo del lavoro piuttosto che sull'innovazione e sulla produttività per generare profitti, condannando alla fuga o alla povertà milioni di lavoratori. Un paese che si specchia nelle teche Rai o nei ricordi Facebook, ma che è ormai incapace di immaginare un futuro. Un posto in cui la situazione politica "è grave, ma non è seria" come diceva Ennio Flaiano. L'unica costante che ci accompagna da più di cinquant'anni.

