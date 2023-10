Quando von der Leyen diceva: "Gli attacchi alle infrastrutture civili sono puro terrore"

Palestinesi salvano un bambino da sotto le macerie dopo gli attacchi aerei israeliani a Gaza City - Foto LaPresse (AP Photo/Abed Khaled)

Gli attacchi "contro le infrastrutture civili, in particolare l'elettricità, sono crimini di guerra. Privare uomini, donne e bambini dell'acqua, dell'elettricità e del riscaldamento con l'arrivo dell'inverno: questi sono atti di puro terrore. E dobbiamo definirli come tali". Queste parole chiare, ferme, inequivocabili, sono state pronunciate dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e potrebbero sembrare una dura condanna della risposta di Israele al terribile attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Dopo che la milizia islamica ha seminato il terrore nello Stato ebraico, con una violentissima incursione in cui sono state massacrate oltre 1.400 persone, in gran parte civili disarmati, l'esercito di Tel Aviv ha lanciato una serie di bombardamenti sulla Striscia di Gaza, in previsione di un imminente attacco da terra.

Come prima cosa sono state tagliate luce, acqua e bloccati tutti i rifornimenti nel territorio di 360 chilometri quadrati in cui vivono oltre 2 milioni e 300mila abitanti, una dei luoghi più densamente abitati del pianeta, e che è considerato la 'più grande prigione a cielo aperto' del mondo, circondata da muri e recinzioni su tutti i suoi confini. Nei 12 giorni di incessanti bombardamenti sono stati già uccisi già almeno 3mila e 300 palestinesi, tra cui secondo Save the Childrean mille bambini, e altre 13mila persone sono rimaste ferite. Nei bombardamenti sono state colpite ogni tipo di infrastrutture civili, a partire dalle abitazioni, che soprattutto nella capitale Gaza City sono state praticamente rase al suolo facendo un deserto in città, come mostrano le spaventose immagini girate con i droni.

Ma sono state distrutte anche scuole, moschee, depositi di ogni tipo. Neanche le strutture dell'Onu, utilizzate per l'assistenza umanitaria e come rifugi per i civili, sono state risparmiate dalla furia di Israele, come affermato dalla stessa Unrwa, l'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi, che ha denunciato: "Anche i nostri rifugi non sono più sicuri, è una cosa senza precedenti". Si stima che 1 milione di persone siano state sfollate a Gaza, un esodo seguito anche all'ordine di Israele di evacuate il nord della Striscia per facilitare l'invasione di terra, un comando che sempre secondo le Nazioni Unite, "non può essere considerata come un'evacuazione temporanea legale e pertanto costituirebbe un trasferimento forzato di civili in violazione del diritto internazionale". E tutto questo senza neanche parlare dell'attacco all'ospedale di Gaza, su cui ancora ci sono versioni discordanti.

Le parole di Ursula von der Leyen, così chiare, così lampanti, così severe, sembrano proprio un invito rivolto a Israele a non trasformare il suo sacrosanto diritto a difendersi, in una reazione sproporzionata, in un massacro. E invece no, quelle parole così dure e senza compromessi sono state pronunciate lo scorso ottobre, ed erano indirizzate contro la Russia di Vladimir Putin, mentre oggi, nel suo discorso al Parlamento europeo, a esattamente un anno dalla dura reprimenda contro Mosca, la popolare tedesca la parola "infrastrutture civili" non l'ha nemmeno nominata. Il suo discorso è stato tutto incentrato a sostenere il "diritto di Israele a difendersi", e per quanto riguarda gli attacchi di Tel Aviv su Gaza, si è limitata a un blando richiamo al diritto internazionale.

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022

Il contrasto (e la doppia misura) appaiono lampanti se si mettono a confronto i due discorsi. "Gli attacchi della Russia contro le infrastrutture civili, in particolare l'elettricità, sono crimini di guerra. Privare uomini, donne e bambini dell'acqua, dell'elettricità e del riscaldamento con l'arrivo dell'inverno: questi sono atti di puro terrore. E dobbiamo chiamarli come tali", diceva un anno fa tuonando contro Putin. Oggi in un lungo intervento alla Plenaria di Strasburgo, la frase più forte che ha usato per chiedere moderazione è stata: "Solo se riconosciamo il dolore di Israele e il suo diritto a difendersi, avremo la credibilità di dire che Israele deve reagire come una democrazia, in linea con il diritto umanitario internazionale. E che è fondamentale proteggere le vite dei civili, anche e soprattutto nel bel mezzo di una guerra". Una frase che non dubitiamo abbia instillato il terrore nel cuore di Benjamin Netanyahu, e lo abbia riportato a più miti consigli.

Insomma, uccidere migliaia di civili, tagliare loro acqua, elettricità e rifornimenti e distruggere le loro case, scuole, luoghi di culto, rifugi e infrastrutture è "puro terrore" e un "crimine di guerra" solo se lo fa la Russia di Vladimir Putin. Sennò per von der Leyev è un semplice e sacrosanto diritto di difendersi. Buono a sapersi.

Continua a leggere su Today.it