Professione youtuber: nuove generazioni a caccia di soldi facili

Quando da bambina incontravi una vecchia zia ti dava un odioso buffetto sulle guance e poi ti chiedeva: "Che cosa vuoi fare da grande?". La ballerina, il calciatore, l’astronauta ma anche il pilota d’aereo e il poliziotto erano le risposte più comuni. Lavori faticosi che però non ci facevano desistere dal desiderarli perché lo sforzo si sarebbe ripagato da solo, con la soddisfazione personale e con uno stipendio dignitoso (oggi un miraggio per molte 'classiche' categorie di lavoratori). Se facciamo la stessa identica domanda a un bambino o a una bambina nata nel XXI secolo probabilmente riceveremo una risposta molto diversa, perché sempre più ragazzi sono attratti dalla professione di influencer o youtuber. Lavori nuovi, che fatichiamo ancora a classificare come tali, eppure è così, non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia, il progresso non si può e non si deve fermare.

Non ci trovo nulla di male a fare lo youtuber, in fondo è come voler fare l’attore o il presentatore tv, se non fosse per quel ‘qualcosa’ che a volte aleggia attorno a questo mondo che proprio non riesco a mandare giù. Un modo di pensare che cozza fortemente con i valori che i miei genitori mi hanno insegnato e che vorrei tanto tramandare ai miei figli. È inutile negarlo, i giovani di oggi sono attratti dai soldi facili e dal lusso: auto, orologi, viaggi, vestiti ad alto budget, di certo non alla portata di un impiegato statale, di un metalmeccanico o di una segretaria. Ma non è questo il punto, le cose belle piacciono a tutti, quello che mi umilia e al tempo stesso mi rattrista è che alcuni di questi aspiranti o affermati influencer/youtuber arrivano a sbeffeggiare chi può permettersi solo una Smart al posto di una Lamborghini, facendo sentire un onesto lavoratore un 'poveraccio' che ha sprecato la sua vita dietro a una scrivania. E pensare che per me chi può permettersi una macchina della Mercedes è già una persona fortunata, punti di vista.

Vorrei dire a questi ragazzi che i soldi facili non esistono e che se ci fosse stato un modo per farli velocemente saremmo stati tutti ricchi. E allora come spiegare il business da 300 milioni di euro che nel 2022 in Italia ha coinvolto circa 350mila influencer e youtuber? Attenzione perché a breve qualcosa potrebbe cambiare, in peggio. Il Codacons e l’Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi hanno presentato un esposto all’Agenzia delle entrate e alla guardia di finanza per chiedere di accendere un faro sul fenomeno dell'influencer marketing, in particolare su possibili irregolarità sul fronte fiscale da parte di chi pubblicizza sui social network resort, prodotti di lusso e abiti griffati. "Il rischio che si vuole evitare è che proventi di attività pur non dichiarata commerciale e/o imprenditoriale non vengano correttamente assoggettati a tassazione".

In poche parole si vuole cercare di capire se la ricchezza patrimoniale dei principali influencer italiani possa essere il frutto totale o parziale della concessione di regalie, attività di pubblicità e promozione di location, prodotti e beni di consumo e/o di lusso. Obiettivo? "Avviare un accertamento sulla rilevanza di tali operazioni, sulla loro idoneità a costituire reddito e, quindi, sull'incidenza in ordine agli obblighi dichiarativi". Cosa vuol dire? Che si tratta di professioni nuove ancora da inquadrare a livello legale e soprattutto a livello di tassazione. E poi è sempre bene ricordare, come a chi vuole fare il calciatore, che solo "uno su mille ce la fa" come cantava Morandi. Tutti gli altri dovranno 'accontentarsi' di fare l’infermiere/a piuttosto che il commesso/a. Spero solo che, quando guideranno un’utilitaria al posto di un’auto di lusso non si sentiranno degli 'sfigati', anche se qualcuno vorrebbe farli sentire tale, perché alla fine nella vita le cose che contano sono altre e non si possono comprare con i soldi.

Continua a leggere su Today.it...