Caro Zerocalcare, hai sbagliato: a Lucca Comics ci dovresti andare

Zerocalcare con Angela Terzani Staude alla consegna del premio intitolato a Tiziano Terzani (foto Vicino/Lontano-Luca D'Agostino)

Leggo ovunque che Zerocalcare, nome d'arte del famoso fumettista romano Michele Rech, non andrà a Lucca Comics, la fiera internazionale dedicata al fumetto che si apre mercoledì primo novembre. Giusto per spiegarlo a chi non lo conosce, è un po' come se Marco Mengoni rifiutasse all'ultimo momento di partecipare al Festival di Sanremo, che poi vincerà. Oppure se, una volta comprati i biglietti per il nostro divo, ci dicessero che il concerto è stato annullato. A turbare i pensieri e la matita di Zerocalcare è il patrocinio che l'Ambasciata di Israele ha dato alla manifestazione di Lucca, insieme con il nostro ministero della Cultura, il ministero degli Esteri e il Consolato generale degli Stati Uniti a Firenze. Ovviamente la decisione del patrocinio risale a molto prima che Hamas prendesse in ostaggio oltre 200 israeliani e ne uccidesse in poche ore 1400, e che Israele rispondesse con l'attacco a Gaza. Scrivo queste righe per i tantissimi che amano Zerocalcare e non per i lettori che si chiederanno: e-chi-se-ne-frega?

La tua voce, Zerocalcare, è importante. Prima di tutto perché, in un'epoca di crisi della lettura lunga e del pensiero lungo tra i giovani lettori, con le tue strisce hai saputo trovare la sintesi più efficace tra l'immagine – che per me rimane la prigione culturale della nostra epoca – e la parola scritta. Tutto questo l'hai poi riempito di contenuti umani, perché dopo viaggi pericolosi e coraggiosi, sai calarti e dare voce all'umanità. Senza i tuoi libri, le grida dei tuoi bambini, delle donne, degli uomini non ci sarebbero mai arrivate.

L'imbarazzo di Zerocalcare per il patrocinio dell'Ambasciata di Israele

Condividiamo, tu ed io, l'orgoglio di avere ricevuto il premio letterario internazionale intitolato al grande scrittore Tiziano Terzani (foto sotto): Zerocalcare l'ha vinto nel 2023 con il libro di graphic novel “No sleep till Shengal” (a me arrivò con “Bilal” nel 2008). Non ho la presunzione di immaginare cosa avrebbe scritto oggi Terzani e fatto al tuo posto. E nemmeno ci provo, anche per rispetto alla sua memoria, alla signora Angela Terzani Staude e all'impegno dell'associazione Vicino/Lontano di Udine che ospita il prestigioso premio. Ma non possiamo ignorare la sua lezione di dialogo che, avendo accettato il premio a lui intitolato, in qualche modo ci riguarda.

Subito dopo l'11 Settembre, quando quel martedì del 2001 i terroristi di Al Qaeda attaccarono il Pentangono e le Torri gemelle negli Stati Uniti facendo precipitare gli aerei di linea e uccidendo circa tremila persone, sul Corriere della sera Oriana Fallaci scrisse un lungo articolo di invettive contro i musulmani. Tutti i musulmani, non soltanto contro i terroristi. Fu il primo atto di un celebre libro, “La rabbia e l'orgoglio”, che anticipa e giustifica tutto quello che verrà dopo: dalle guerre degli ultimi vent'anni alla tolleranza zero lungo i nostri confini geografici e culturali. Tiziano Terzani le rispose subito, sempre sul Corriere, con una lunga lettera – a Oriana e a tutti noi – intitolata “Il Sultano e San Francesco”. Non è servita a cambiare il pensiero di Oriana Fallaci, tanto che poi pubblicherà la sua opera. Ma è servita a molti di noi a mantenere la rotta dei propri pensieri nei momenti di burrasca, come quello che stiamo vivendo.

Il messaggio del grande scrittore Tiziano Terzani

“Non si tratta di giustificare, di condonare, ma di capire – ci dice Tiziano Terzani –. Capire, perché io sono convinto che il problema del terrorismo non si risolverà uccidendo i terroristi, ma eliminando le ragioni che li rendono tali. Niente nella storia umana è semplice da spiegare e fra un fatto e un altro, c'è raramente una correlazione diretta e precisa”.

Ricopio qualche altra frase del messaggio straordinario di Terzani, oggi così d'attualità: “L'aver diviso il mondo in maniera – mi pare – talebana, fra 'quelli che stanno con noi e quelli contro di noi', crea ovviamente i presupposti per quel clima da caccia alle streghe […]. Questo ci impone anche grandi responsabilità come quella, non facile, di andare dietro alla verità e di dedicarci soprattutto 'a creare campi di comprensione, invece che campi di battaglia', come ha scritto Edward Said, professore di origine palestinese ora alla Columbia University”.

Tiziano Terzani ha lasciato il nostro mondo il 28 luglio 2004. Ma la necessità delle sue parole, secondo la mia opinione, continua a vivere tra di noi. Proprio ieri mi è capitato di partecipare a un incontro pubblico in Brianza, terra in cui la destra xenofoba italiana ha le proprie profonde radici. Mi aveva sorpreso l'invito, ma ho apprezzato il coraggio degli organizzatori. Raccontavo la storia di un bambino siriano, nato su un peschereccio, nonostante il naufragio che lo avrebbe atteso da lì a pochi minuti. E ho visto qualcuno sbuffare, andarsene e voltare le spalle a quel bambino. Ma sono ugualmente felice che molte persone, che non avrebbero mai condiviso la mia vita e miei percorsi professionali, siano rimaste ad ascoltare.

Caro Zerocalcare, sicuramente tu ed io non la pensiamo allo stesso modo su Israele. E nemmeno su Hamas e soprattutto sulla responsabilità dei palestinesi di Gaza che, attraverso il loro consenso maggioritario ad Hamas, hanno fatto finora fallire il processo di pace, insieme con Benjamin Netanyahu e l'estrema destra israeliana (di cui abbiamo dato conto in questo articolo). Ho avuto la fortuna nel 1994, subito dopo gli accordi di Olso, durante il governo di Yitzhak Rabin, di partecipare in Palestina e in Israele a un corso intensivo per osservatori internazionali. Già trent'anni fa era evidente come, grazie al consenso crescente per i fanatici razzisti di Hamas, la maggioranza dei palestinesi di Gaza avrebbe continuato la sua guerra solitaria, che negli anni ha fatto esplodere autobus, lanciato migliaia di razzi sui civili e, il 7 ottobre 2023, è culminata con il massacro di 1400 israeliani – millequattrocento – e il rapimento di oltre 200 persone (foto sopra).

Campi di comprensione contro la "cancel culture"

Ma non è questo il punto. Netanyahu in Israele è al governo ininterrottamente dal 2009, con una pausa dal 13 giugno 2021 al 29 dicembre 2022. La sua politica sciagurata e pericolosa di nuove occupazioni delle terre palestinesi in Cisgiordania non è di oggi. Se mai, se il patrocinio israeliano creava imbarazzo, il no andava detto il giorno dell'invito a Lucca Comics. Non adesso e soltanto dopo che migliaia di manifestanti di sinistra scendono in piazza a sostegno dei palestinesi (e, purtroppo, non degli ostaggi di Hamas, delle famiglie dei 1400 morti e di quella parte della società israeliana laica che era favorevole alla nascita di uno Stato indipendente). Ma nemmeno questo è il punto.

Caro Zerocalcare, non lasciare che siano lo stomaco e il flusso like dei social a guidare le tue decisioni. Se anche tu rinunci al dialogo e dividi il Medio Oriente in maniera talebana, sempre secondo la mia modesta opinione, segui il sentiero della rabbia e dell'orgoglio di Oriana Fallaci e non i passi lenti e meditati di Tiziano Terzani. Allora era tutto il mondo musulmano ingiustamente sotto accusa per colpa di Osama Bin Laden e della sua Al Qaeda. Oggi lo sono tutti gli ebrei per colpa dell'estrema destra israeliana o, a seconda dei punti di vista, tutti i palestinesi a causa di Hamas. Ripensaci: fallo per quelli che rimarranno seduti ad ascoltarti e non ti volteranno le spalle, siano essi palestinesi o israeliani. Non possiamo rinunciare noi, che abbiamo avuto il dono di comprendere che “niente nella storia umana è semplice da spiegare”. Ma soprattutto se anche tu, gli scrittori, i disegnatori, gli artisti aderite alle varie “cancel culture” e non costruite campi di comprensione, a noi ignoranti testimoni del nostro tempo non rimarranno che i campi di battaglia.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp