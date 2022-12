Oroscopo Paolo Fox 2023: segno per segno, cosa dicono le stelle

Oroscopo Paolo Fox 2023, ci siamo. Manca poco alla diretta televisiva dell'astrologo più seguito della tv che, come ogni anno, racconterà agli appassionati l'influenza che avranno le stelle sull'andamento dei prossimi mesi. L'appuntamento è per venerdì 30 dicembre 2022 quando, a partire dalle 11.10, nella consueta rubrica del programma di Rai2 I Fatti Vostri Paolo Fox argomenterà le previsioni segno per segno e commenterà i grafici con fortuna, amore, denaro e lavoro relativi ai prossimi mesi.

Today seguirà la diretta con tutti gli aggiornamenti. Nel frattempo, di seguito, sono riportate le prime anticipazioni di Paolo Fox sull'oroscopo 2023, descritte nelle scorse puntate de I Fatti Vostri e nel libro Paolo Fox e l'Oroscopo 2023.