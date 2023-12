Oroscopo di Paolo Fox 2024: i grafici e le previsioni, segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 2024, ci siamo. Le previsioni dell'astrologo più seguito sono state rivelate oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, nel corso del programma di Rai2 I Fatti Vostri. Dall'Ariete ai Pesci (con un'omissione in riferimento al Sagittario che potrebbe essere stata una svista della regia), Paolo Fox ha mostrato i grafici con l'andamento relativo all'amore, al lavoro e alla fortuna nel corso dei dodici mesi del nuovo anno, per la soddisfazione degli appassionati delle previsioni astrali.

Di seguito, tutti i grafici di Paolo Fox in ordine di presentazione.

Ariete. Molta voglia di muoversi e fare nuove conoscenze. L'anno parte bene in amore e i primi mesi sono importanti per programmare la seconda parte dell'anno. Picchi di fortuna a giugno.

Toro. C'è voglia di iniziare qualcosa di nuovo. I tempi però sono stretti e occorre ricordarsi di sistemare delle questioni entro primavera. Nella seconda parte dell'anno c'è bisogno di tutela in più.

Gemelli. Verificate la tenuta dei rapporti. Sul lavoro qualche decisione potrebbe costare caro. Tra giugno e luglio potrete contare su grandi stelle per i progetti.

Cancro. Anno importante. Giove e Saturno favorevoli, il prossimo è un biennio di grande forza con scelte utili anche in amore soprattutto d'estate.

Leone. C'è desiderio di liberarsi di qualche costrizione residuo del 2023. Dal punto di vista delle relazioni state attenti soprattutto all'inizio dell'anno con Giove che sarà dissonante. Da giugno il cielo sarà ottimo. Fortuna ottima in estate.

Vergine. Saturno in opposizione crea problemi in questo periodo e ora bisogna capire cosa portare avanti e a cosa rinunciare nella prima parte del 2024 con Saturno in opposizione.

Bilancia. La seconda parte dell'anno darà soddisfazione soprattutto sul lavoro. I primi mesi sembreranno apatici, ma occorre innanzitutto pensare a se stessi.

Scorpione. Nella prima parte dell'anno i conti restano in sospeso con Giove opposto. Da agosto sarà tutto più semplice.

Sagittario. L'anno comporta momenti di scontentezza, dopo l'estate non fare il passo più lungo della gamba. In amore attenzione alle provocazioni, ai dubbi e alle tensioni in coppia. Tra giugno luglio e agosto attenzione anche dal punto di vista fisico. (Grafico non mostrato)

Capricorno. Conferma il successo che già avrete avuto nello scorso anno, anche in amore. Dopo una separazione occorre trovare una persona che gratifichi le vostre emozioni.

Acquario. Bisogna penare un po' all'inizio dell'anno. Prima di maggio alcune situazioni resteranno tali. Il cielo del 2024 è migliore nell'ultima parte.

Pesci. Il cielo porta la riscoperta di sogni chiusi nel cassetto. A febbraio diversi pianeti sono a favore. Sul lavoro conviene puntare tutto nella prima parte dell'anno, la fortuna si fa notare ad aprile.