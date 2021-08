Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 agosto 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2021: Ariete

Cari ariete, oggi avete una grande voglia di lasciarvi andare ai sentimenti ma sul lavoro meglio mantenere calma e pazienza per evitare rischi. C'è ancora qualche questione legale da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Toro

Cari toro, questa giornata parte con una carica in più e l'amore ne gioverà. Per quanto riguarda il lavoro, meglio riflettere bene prima di fare scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Gemelli Per i gemelli la giornata è positiva e regala belle emozioni quindi meglio lasciarsi andare e godersela. Sul lavoro è arrivato il momento di dare una svolta alla propria posizione. Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Cancro Cari cancretti, oggi sentite un po' di stanchezza e, in effetti, non siete proprio al top della forma. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è delle migliori e forse sarete costretti a ricominciare da zero ma può essere anche un modo per iniziare una nuova vita.



