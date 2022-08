Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2022: Ariete

Cari ariete, arrivano belle novità in amore con il mese di agosto quindi non dedicatevi solo al lavoro ma cercare di ritagliare un po' di tempo anche per la vostra vita privata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2022: Toro

Cari toro attenzione oggi perché c'è ancora un po' di tensione nell'aria, soprattutto in amore. È arrivato il momento di lasciarsi andare un po' di più e allontanare tutta la negatività che vi circonda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata porta un po' più di positività nella vostra vita amorosa e godreste goderla tutta. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma riuscirete ad affrontarli senza troppi problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, oggi sarete travolti dalle novità ma dovreste solo accettarle e vederle come nuovi stimoli. L'amore regala belle emozioni e il lavoro richiederà delle scelte.



