Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, tornano le emozioni forti nella vostra vita e se siete ancora single, concedetevi qualche nuovo incontro. Sul lavoro arriva il momento di guardare al futuro e lasciar stare il passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2023: Toro

Cari toro, bello questo momento per i sentimenti e le coppie stabili possono iniziare a pensare di fare un passo in avanti come una convivenza o un matrimonio. Sul lavoro arriva il momento del salto di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore andranno affrontati discorsi importanti con il partner ma sarà l'unico modo per fare un passo in avanti. Sul lavoro meglio rimandare qualche colloquio importante, adesso non è il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2023: Cancro

Cari cancretti, è arrivato il momento di godersi un po' di spensieratezza quindi via libera alla positività. Sul lavoro potrebbero esserci malintesi o battibecchi ma fatevi valere.



