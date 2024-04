Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 1 aprile 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 1 aprile 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata e buona Pasquetta. In questo periodo potete affrontare ogni sfida, aprile è un momento di grande forza per voi. Grande voglia di rimettervi in gioco, emozioni che si fanno sentire anche per i separati no a diffidenza se siete stati delusi in passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Toro

Cari toro, in questo momento dovete fare i conti con i sospesi, mettere ordine nelle questioni legali, affrontare problemi burocratici e, sopratutto accettare i cambiamenti sia sul lavoro che in amore, altrimenti rimarrete incastrati, per sempre vittime di preoccupazioni che non riuscite a sciogliere. Affrontate le situazioni ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, in arrivo una fase di maggiore intensità, anche perchè dal 5 aprile venere torna attiva: per voi sono quindi all'orizzonte nuove passioni ma anche nuove occasioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, aprile è un mese particolare, perfettamente diviso a metà. Nei primi giorni ci sarà trambusto in campo professionale, e dovrete affrontare un braccio di ferro a lavoro o sul lavoro almeno fino al 16 ma ne uscirete vincenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Leone

Cari Leone, venere non è più opposta, voi siete orgogliosi ma ora seguite questo consiglio: lasciate andare amori ormai svaniti, problemi di famiglia pian paino si risolvono, per il lavoro i primi quindici giorni di questo mese sono molto importanti

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, questo è un periodo che non vi permette di restare con le mani in mano, ma oggi è pasquetta quindi concedetevi un pò di relax, anche perchè vi aspettano importanti decisioni e trasformazioni in corso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, tensione, chiusura, stress, rapporti con gli altri pronti per revisione, polemiche, insomma momento agitato. Liberi professionisti siate pronti a novità, oggi godetevi la giornata di pasquetta e questa bella luna

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, dovete stabilire cosa fare in amore, il vostro segno è sempre troppo analitico, è importante riflettere ma troppo non va bene, cercate di usare più leggerezza per alleggerire il momento. Oggi sospiri d'amore con toro o leone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, venere dal 5 aprile agita bene le acque in vostro favore, sia sul lavoro che in amore. Entro fine maggio dovete fare scelte importanti, l'amore chiama.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno,il lavoro conta sempre più del resto, avete tante responsabilità che voi però amate, anche in questi giorni siete protettivi con tutti, se le risposte che attendete ancora non arrivano non arrabbiatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, puntate sull'amore, oggi godetevi questa bella luna di Pasquetta. Dal 5 aprile tante cose diventano migliori. Limitate la fantasia e puntate sul concreto in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci,lotte professionali per questioni economiche ,pasquetta pensierosa, da domani però avrete le idee più chiare. Bando alla malinconia, maggio sarà un bel mese preparatrvi adesso, non fate le ore piccole.