Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, c'è un po' di tensione in amore in questo mese di dicembre in cui Venere contraria porta qualche dubbio. Sul lavoro inizia a sbloccarsi qualcosa ma attenzione a discussioni per nuovi contratti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2021: Toro

Cari toro, in amore Venere è favorevole per tutto il mese di dicembre quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro arrivano problemini di natura burocratica che causano qualche ritardo. Cercate di gestire tutto al meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, se c'è qualcuno che ha fatto breccia nel vostro cuore, aspettate un po' prima di dichiararvi perché potrebbe essere un fuoco di paglia. Sul lavoro sentite una forza rinnovata con Giove e Saturno dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore Venere opposta porta qualche momento di disagio, soprattutto nei primi giorni del mese. Sul lavoro, gli autonomi sono favoriti con nuovi contratti da stipulare.



