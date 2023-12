Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, è una stagione importante per l'ariete questa anche se c'è un po' di stanchezza. Per l'ariete l'importante è fare invece che restare in un angolo. Solo in amore ci vuole un po' più di pazienza e presenza. Da dicembre si riparte anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Toro

Cari toro, questo venerdì è abbastanza tranquillo con Giove nel segno. Anche se state facendo cose che non vi piacciono o arrivano critiche resta comunque un periodo importante. La giornata di oggi invita a essere il più disponibili possibile. Attenzione agli screzi in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, per voi il lavoro è importante così come i contatti con gli altri e questo è proprio un periodo che favorisce questi aspetti. E chissà che non arrivi anche un nuovo amore con un cielo così bello.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, questa è stata una settimana molto faticosa ma solo perché ci sono state tante cose da fare sul lavoro. Il successo però resta anche se l'amore potrebbe risentire di questo stress. Organizzate qualcosa di bello per domenica.



Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Leone

Cari leone, la luna sarà presto in aspetto favorevole e questo fine settimana parte davvero bene. Siete molto forti e molto in evidenza quindi potrebbe arrivare anche qualche critica. Arrivano soddisfazioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, queste sono stelle interessanti quindi sfruttatele al meglio. Le giornate saranno piene di impegni e a sera avrete bisogno di ricaricare le energie stando tranquilli a casa con voi stessi o circondati da persone fidate per ritrovare la serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, in questo fine settimana si riparte anche se ci sono ancora difficoltà dal punto di vista fisico. Il 2024 porterà bellissime novità con Giove e Saturno favorevoli e stagioni utili come gennaio e febbraio che saranno mesi di riscatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, Venere nel segno sta per arrivare e portare emozioni forti e sentimenti rinvigoriti. La giornata di oggi è un po' elettrica quindi la raccomandazione è quella di restare cauti e limitare gli sforzi. È facile sentirsi stanchi oggi.



Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, oggi potrebbe esserci qualche spesa di troppo e attenzione a fare le cose giuste perché potreste essere frettolosi nelle scelte e nelle azioni e, di conseguenza, fare qualche errore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, visto che la luna non è più contraria abbiamo davanti una giornata migliore. L'amore dovrà essere recuperato e vissuto con più attenzione in questo mese di dicembre. Giornata nel complesso interessante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, cercate di vivere questo periodo con serenità. Un mese fa eravate molto più agitati e sotto pressione ma ora le cose cambiano in meglio. Un amore non va? Bisogna parlarne subito. Dicembre mette alla prova le relazioni fragili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2023: Pesci

Cari pesciolini, c'è ancora una piccola fase di disagio a livello emotivo. Ci sono delle contraddizioni da risolvere in una giornata particolare. In amore potrebbero esserci ritorni al passato e anche persone che riemergono nella vostra vita.