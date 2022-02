Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, dovete aspettare ancora un mesetto ma da marzo inizierà un periodo lieratorio per i sentimenti. Adesso Venere è ancora dissonante quindi ci vuole pazienza. Sul lavoro entro fine mese arriva la conferma di un nuovo accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022: Toro

Cari toro, Venere è in ottimo aspetto quindi se volete innamorarvi è tutto nelle vostre mani, lasciatevi andare. Sul lavoro ci vuole attenzione così come nei rapporti di famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, marzo sarà il vostro mese dell'amore ma per adesso avete ancora qualche dubbio. Sul lavoro arrivano novità ma tenete sempre gli occhi aperti su possibili problemi di carattere legale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, Venere vi spinge lontano dai problemi che stanno dominando il vostro rapporto d'amore. Sul lavoro attenzione a possibili complicazioni in arrivo ma non sottovalutate l'aiuto di un collega che vi vuole bene.



