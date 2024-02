Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo un mese nuovo con l'oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo primo giorno di febbraio 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, 1 febbraio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buon inizio di nuovo mese. Per voi ancora qualche giorno di pit stop, avete bisogno di fermarvi ai box per dare una controllata a qualcosa che scricchiola nella vostra vita. Può essere una situazione lavorativa, ma molto più probabilmente si tratta delle relazioni: c'è qualcosa da mettere a punto. Fatelo per poi ripartire, già tra qualche giorno riprenderete la vostra corsa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Toro

Cari toro, questo per voi è un cielo romantico, un cielo che parla chiaramente d'amore. Visto che anche questo Sole al momento non vi aiuta sul lavoro, dove rimane una decisione importante da prendere da qui ai prossimi mesi, dedicatevi di più alle vostre relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, come abbiamo detto il vostro inizio di anno è stato piuttosto faticos se non addirittura complicato. Ora finalmente ricominciate a vedere luce. Attenzione al pericolo che sempre incombe su di voi e sulla vostra natura ultra dinamica: la noia! In amore va bene avere pazienza ma anche quella ha un limite e se si tira troppo la corda, alla fine, si spezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, ritrovare un pò di tranquillità in questo momento non è facile, ma tutto migliorerà dal 13 del mese di febbraio. Il problema in questo momento è che dite qualsiasi cosa vi passi per la testa. La sincerità è un bene, ma voi rischiate di esagerate, quindi riflettete prima di parlare e attenzione alle parole di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Leone

Cari leone, recentemente avete festeggiato piccoli e grandi successi. Ora questo sole in opposizione vi porta dei contrasti e sopratutto la necessità di trovare compromessi. Voi non amate certo che vi si dica cosa fare, ma a volte nell'ambito professionale e non solo è importante mettere da parte l'orgoglio e trovare un accomodamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, questo cielo per voi rimane bellissmo e pieno di promesse e opportunità. chi in questo momento ha buone idee non solo vince ma stravince, per tutta la prima parte di febbraio. Le stelle vi stanno dando tutto il supporto necessario, ora dipende da voi cogliere i frutti di queste energie. Datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, ancora confusione in questo cielo arico di motivi di stress. In particolare oggi dovreste trovare tempo e modo per prendervi cura di voi stessi, perchè trascuravi vi rende ancora più nervosi visto che voi siete un segno che tiene molto all'apparenza. Se questa attenzione viene meno è un pessimo segnale e non può che crearvi ulteriori malumori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, se state vivendo una crisi in amore o avete dei dubbi, parlatene subito, affrontate per tempo la situazione in modo che non si ingigantisca. Se volete cambiare sul lavoro o sperate in miglioramenti ci sarà ancora un pò da attendere, anche perchè con questo sole in acquario è facile ingannarsi e non avere chiara la reale situazione quindi ricordatevi che la prudenza non è mai troppa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, voi siete un segno che ama la libertà di movimenti, i lunghi viaggi e anche le lunghe distanze in amore non vi spaventano, anzi. Amate condividere le vostre avventure con la persona che amate, ma se poi ognuno torna a casa sua è un modo per voi per mantenere alto l'interesse reciproco. Assicuratevi però, che questa visione della situazione sia appunto reciproca e condivisa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, in questo cielo così bello vincono determinazione, testardaggine e creatività. Tanti pianeti sostengono le vostre iniziative quindi datevi da fare. Anche l'amore è molto ben illuminato e potreste addirittura prendervi una sbandata improvvisa e del tutto imprevista per una persona speciale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, la prima parte della giornata è sicuramente migliore della seconda. Il cielo vi invita ad amare, e le stelle si preparano a darvi tutto l'appoggio necessario se avete già intesta la vostra rivoluzione e se la voglia prepotente di cambiamento ricomincia a farsi sentire. Per i soldi, le novità più interessanti arrivano tra qualche mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, momento importante per le relazioni, sopratutto con Cancro, Capricorno e Scorpione. Le coppie di lunga data possono veramente pensare a qualcosa di mportante, come una convivenza o addirittura mettere in cantiere un figlio. In arrivo sorprese piacevoli.