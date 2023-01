Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, questo primo giorno dell'anno inizia in modo positivo, godetevi il relax e non pensate già al lavoro, ci sarà modo di farlo tra qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2023: Toro

Cari toro, in amore lasciatevi andare perché potrete vivere bellissime emozioni oggi. Sul lavoro tutto va come deve andare anche se vorreste ottenere qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore cercate di essere onesti e affrontare anche i discorsi meno piacevoli. Sul lavoro arrivano belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, questo nuovo anno vi rende un po' più pensierosi del solito ma non crogiolatevi nella negatività. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza.



