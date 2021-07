Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, con Venere dalla vostra parte l'amore procede per il emglio anche se avete cose più importanti a cui pensare ora, come il lavoro. Ecco, proprio da questo punto di vista potete ottenere tanto, anche grazie a una bella luna, quindi, fatevi avanti!

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021: Toro

Il segno del toro dovrebbe fare un po' più di chiarezza in amore. Se ci sono dei problemi a casa o sul lavoro allora meglio mantenere la calma e cercare soluzioni. Sono diverse le tensioni che emergono sul lato professionale ma bisogna superarle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, con Venere e Marte dalla vostra parte per tutto il mese di luglio l'amore andrà a gonfie vele. Sul lavoro, tutto dipenderà da voi, impegnatevi al massimo per andare nella direzione che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021: Cancro

Cari nati sotto il segno del cancro il sole transita nel vostro segno e favorisce i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, tenete a bada le polemiche.



