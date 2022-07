Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, bello questo inizio di mese che vi vede intraprendenti e pieni di energia. Sul lavoro sono favoriti i contatti e, perché no, qualcuno potrebbe anche pensare di cambiare città.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2022: Toro

Cari toro, in amore le emozioni sono tante e Venere favorevole le amplifica ancora di più. Sul lavoro c'è un po' di stress ma tutto l'impegno porterà risutati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, questo cielo parla d'amore e poterà tante coppie a scegliere di fare quel passo per un futuro insieme. Sul lavoro bisogna riorganizzare tutto e capire è priorità e cosa no.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore attenzione a qualche piccolo disguido che potrebbe farvi innervosisre. Lasciate stare le polemiche e sul lavoro abbiate più pazienza, a volte ci vuole un po' per gestire i cambiamenti.



