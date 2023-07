Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, è il primo luglio la luna è in sagittario, sole e Mercurio sono nel segno del cancro e il transito di Venere in leone è epocale. Potete beneficiare di un transito di Venere favorevole che invita ad amare ma cercate di puntare sulle persone giuste e disponibili. Anche se ci sono amori conflittuali, non manca il sentimento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2023: Toro

Cari toro, Giove è favorevole, ma bisogna dire che da giugno ci sono alcuni pianeti conflittuali che portano ansia. C'è chi aspetta risposte, chi ha problemi familiari. Dal 10 del mese arrivano chiarimenti. Estate un po' di tribolazione per chi deve risolvere problemi. Non riversate tensioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, tutto è in ritardo con Saturno nervoso quindi si attendono risposte che non arrivano. Fare sempre le stesse cose per voi è un tormento e ne state risentendo, soprattutto sul lavoro. L'amore può stupire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, è un periodo con stelle molto interessanti. Chi ha iniziato un programma in modo incerto potrà confermarlo. Anche un cambiamento diventa positivo. Chi vuole può cambiare vita.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 luglio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione