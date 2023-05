Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione a questo lunedì che vi vede un po' poco energici e senza voglia di fare. Non perdete la speranza in amore, però, perché l'anima gemella è davvero dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2023: Toro

Cari toro, oggi aspettatevi qualche battibecco in amore a causa di incomprensioni ma già in serata gli animi si calmeranno. Sfruttate questo giorno di festa per fare qualcosa di bello all'aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, avete una grande voglia di amare e le stelle vi premieranno da questo punto di vista. Per quanto riguarda la sfera professionale non tutto sta andando per il verso giusto ma godetevi questa giornata e al lavoro ci penserete domani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2023: Cancro

Cari cancro, c'è un po' di confusione nel cuore, attenzione a capire per chi batte davvero il vostro cuore. Sul lavoro avete accumulato un bel po' di stanchezza quindi godetevi questo meritato riposo.



