Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 marzo 2222 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, l'amore sarà baciato dalle stelle in questo nuovo mese del 2022. Saranno tante le emozioni da vivere a marzo e anche i nuovi progetti lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022: Toro

Cari toro, belle notizie sul fronte amoroso con Venere favorevole che dà una bella spinta ai sentimenti. Sul lavoro bisognerà essere prudenti e cercare soluzioni per risolvere i problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, il nuovo mese inizia con tante belle emozioni. L'amore tornerà protagonista della vostra vita e sul lavoro avete i pianeti dalla vostra parte quindi osate di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore cercate di mettere una pietra sopra al passato e alle incomprensioni. Il lavoro procede bene, avete tante nuove idee e bei progetti da portare avanti.



