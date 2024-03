Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi1 marzo 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 marzo 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buon venerdì. La grinta non manca e questo è davvero importante per voi. Questi primi dieci giorni di marzo sono bellissimi per gli aireti, il vostro cielo è carico di promesse. Spesso vi ponete obbiettivi irragiungibili, ma è perchè vi piace il sapore della sfida. Tornano le risorse e anche la voglia di amare. Vi state preparando alle grandi opportunità che arriveranno ad aprile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Toro

Cari toro, recuperare equilibrio e forma fisica perchè state passando un momento piuttosto stressante e il peso di tante battaglie comincia a farsi sentire. Anche oggi, in questo vostro cielo c'è tanta tensione. I soldi vanno gestiti con attenzione. Prudenza. Se ci sono questioni da risolvere chiudendo società e collaborazioni non tergiversate troppo, esaminate bene la situazione e poi decidete se andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, saturno dissonante sta cambiando le regole del gioco ma anche le persone che sono accanto a voi. E siete proprio voi a fare le scelte necessarie, quando è il caso di allontanarvi o allontanare qualcuno o qualcosa che non funziona più nella vostra vita. Tutto lo spazio che state faticosamente liberando sarà occupato a breve da nuove iniziative, ovvero ciò che vi piace di più e vi fa stare meglio al mondo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, non perdete di vista pensieri ed esperienze passate ma non lasciatevi troppo coinvolgere e sopratutto ancora condizionare da quello che è stato. Il passato dev'essere solo un insegnamento di cui fare tesoro per guardare avanti. Il vostro futuro è roseo, sono in arrivo nuove opportunità, non fatevele sfuggire solo perchè siete impegnati a rimuginare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Leone

Cari leone, anche l'oroscopo di oggi 1 marzo 2024 per voi l'oroscopo è bifronte. C'è da distinguere nettamente il cielo dell'amore che in questo momento è faticoso tra disinteresse, dispute, crisi, dal cielo del lavoro che invece vi stimola medttendo davanti a voi nuove sfide.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, marzo inizia con contenzioso lavorativo, quindi attenzione, cercate di fare le vostre attente valutazioni e agite razionalmente. E' una fase di preparazione a grandi momenti nelle prossime settimane quindi non vi scoraggiate per qualche imprevisto in più ma guardate al futuro. Le coppie di lungocorso dovrebbero fare il punto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, tenete a bada agitazione, ansia e insofferenza. Il vostro cielo è un vortice di emozioni non sempre positive. Dopo un periodo che vi ha visti forzatamente dimessi ora esplode la voglia di prendervi quello che è vostro, ma non siate troppo diretti, rischiate di fare molti danni. Bella venere, in amore il vostro rifugio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, luna nel segno porta buone intuizioni. Marte critico vi provoca invece, e lo fa in continuazione. La tensione è alta, cercate di risolvere alcuni problemi non solo vostri ma in famiglia. Perchè i nervi potrebbero saltare proprio con e a causa delle persone che vi stanno più vicino e si appoggiano a voi nelle difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, se una persona non è disponibile non insistete, voltate pagina perchè questa venere così attiva vi farà subito riconoscere l'incontro giusto. Le coppie dovrebbero chiarirsi ora, perchè tra un paio di settimane le cose si possono complicare. Stelle importanti e belle per chi è alle prese con un'importante scelta di lavoro, da fare però entro metà maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, torna un pò di tranquillità, le cose vanno bene e potete ritrovare la serenità. Rapporti con Cancro e Ariete potrebbero esserci ancora tensioni. Questo periodo aiuta anche se avete dovuto affrontare qualche recente delusione. Le stelle vi proteggono ancora a lungo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, piazza pulita di esitazioi, siete davanti a scelte importanti, ma non siete convinti di quale sia la strada giusta da prendere. Bando ai dubbi però, affidatevi alle vostre intuizioni. Non strapazzatevi: oggi e domani calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, cielo importante in questo momento tutto da sfruttare, muovetevi ora. Attenzione con ariete, leone e vergine perchè potrebbero esserci delle incomprensioni. Possibile ritorno di fiamma.