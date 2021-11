Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, Venere è opposta quindi siate un po' pazienti perché potreste avere qualche ripensamento in amore. Sul piano lavorativo arrivano belle notizie entro fine anno, quindi siate fiduciosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2021: Toro

Cari toro, il lavoro va a gonfie vele grazie a Giove e Saturno in ottimo aspetto. L'amore, invece, ha qualche piccolo neo a causa di una Venere opposta nel mese di novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore il prossimo mese porta belle emozioni grazie a Venere favorevole. Per quanto riguarda il lavoro cercate di sfruttare tutte le nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la prima parte del mese non brillerà dal punto di vista dei sentimenti ma da fine mese si potrà recuperare. Sul lavoro fate solo le cose che reputate importanti e non fatevi influenzare dall'ambiente in cui vi trovate che non amate particolarmente.



