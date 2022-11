Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché ci sono state dei problemini negli ultimi giorni ma la luna favorevole aiuta a risolverli e recuperare. Sul lavoro vistate impegnando tanto presto riceverete dei riconoscimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2022: Toro

Cari toro, in amore avete diversi dubbi a causa di una Venere opposta. Sul lavoro la stanchezza è tanta, prendetevi un momento per ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi le stelle regalano forti emozioni e un gran bel recupero per tutte le coppie che hanno vissuto una crisi di recente. Sul lavoro stringete i denti, andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, bello questo cielo per i sentimenti che possono spiccare il volo e sul lavoro, attenzione a qualche piccolo ostacolo ma tutto è superabile.



