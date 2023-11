Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, queste sono giornate faticose ma anche produttive. Se da tempo avete voglia di rimettervi in gioco potrete e chiarirete anche questioni rimaste in sospeso anche se c'è un lieve calo generale, soprattutto a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2023: Toro

Cari toro, la raccomandazione è quella di essere prudenti in amore perché da metà ottobre sono arrivate opposizioni che indicano un conflitto. Sono solo ombre passeggere, però. Cercate di ritrovare serenità sia in amore che sul lavoro dove avete vissuto diversi problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, queste sono giornate particolari. Con Venere dissonante restano alcune tensioni. Anche dal punto di vista finanziario ci sono delle questioni da risolvere. In questi giorni meglio evitare scontri diretti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, è un momento importante per voi che vi porta a riscattarvi dopo un momento grigio. Attenzione solo a qualche tensione che riguarda il denaro e il lavoro. In questo nuovo mese di novembre lasciatevi andare di più in amore e non mancheranno occasioni per dimostrare a livello professionale il vostro valore.



