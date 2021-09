Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore fate un po' attenzione perché Venere e Mercurio sono opposti quindi meglio riflettere bene prima di parlare. Sul lavoro rischiate di più e portate avanti i vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021: Toro

Cari toro, se avete vissuto una crisi a luglio è arrivato il momento mettere una pietra sopra il passato e andare avanti. Per quanto riguarda il lavoro c'è qualche difficoltà ma arriveranno presto nuove opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021: Gemelli

Per i gemelli è un ottimo periodo per l'amore e bisogna approfittarne. Sul lavoro tutto procede bene ma attenzione a qualche problemino con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata c'è un bel cielo per l'amore e sul lavoro bisogna mantenere la calma e aspettare l'arrivo dell'autunno che porterà consiglio.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 settembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione