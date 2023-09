Oroscopo Paolo Fox oggi 1° settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, complice la Luna che si unisce nel tuo segno a Venere, le giornate di oggi e domani potranno chiarire alcune situazioni che da tempo girano male e, al contempo: in amore come nel lavoro, a coloro che supereranno le maggiori insidie si apriranno interessanti prospettive già a partire da domenica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2023: Toro

Cari toro, molti hanno accumulato un forte stress nel corso dell'estate: in tali casi ritrovare le forze resta una priorità; in modo da fare maggiore chiarezza su questioni amorose trascurate. Buone notizie in arrivo per coloro che attendono buone notizie sulle priorità: settembre sarà un mese positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è voglia di riscatto, di rimettersi in gioco: questo vale sia per i liberi professionisti che per i dipendenti, bisognosi di maggiori garanzie. In amore può esserci stata un po' di agitazione, ma da domani potrebbe già concretizzarsi la fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, sarebbe il caso di fare un bilancio chiarificatore, capire quali sono le priorità e le cose che non vanno. Dopo delusioni e dispiaceri c'è il desiderio di risvegliare i desideri sopiti. Occhi bene aperti perché per molti di voi sono attese possibilità in campo amoroso.



