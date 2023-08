Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, oggi tornerà alla luce qualche tensione e alcuni di voi si sentiranno particolarmente agitati. In amore c'è qualcosa da dover sistemare e sul lavoro è un periodo di stop in vista di una ripresa a settembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2023: Toro

Cari toro, oggi qualcuno dal vostro passato potrebbe rifarsi vivo. Per quanto riguarda il lavoro c'è qualcosa da rivedere e qualche ritardo. State vivendo un periodo complesso, ci vorrà ancora un po' prima di trovare soluzioni per tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, cercate di dare più spazio all'amore perché questo mese regala tanto dal punto di vista dei sentimenti. L'amore domina la scena e tutto il resto va in secondo piano. Attenzione a qualche ritardo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, siete piuttosto nervosi oggi, soprattutto con alcune persone che non sono state riconoscenti con voi. In amore evitate discussioni.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 agosto 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione