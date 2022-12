Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in questa giornata le stelle parlano d'amore e se siete ancora single potreste conoscere l'anima gemella. Sul lavoro siete più spensierati del solito il che vi fa vivere gli impegni lavorativi con più leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore bisogna cercare di non mettere il piede in due scarpe e sul lavoro è arrivata l'ora di cercare più sicurezze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore siete sempre un po' alla ricerca di attenzioni ma non esagerate perché il partner potrebbe stancarsi di questo atteggiamento. Sul lavoro è il momento di decidere da che parte stare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, il vostro umore oggi non è proprio alle stelle, forse avete solo un po' più bisogno di coccole e tranquillità. Sul lavoro non siete concentrati ma niente paura, da settimana prossima andrà meglio.



