Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, la situazione astrologica per il vostro segno è in lento ma continuo recupero. Finalmente torna un cielo sereno e anche chi ha avuto a che fare con un problema fisico può tornare a sentirsi meglio. Dal 16 febbraio anche Venere tornerà a sorridervi e a questo punto dovrete decidere voi se tagliare una relazione che recentemente vi ha fatto pensare o cercare di recuperarla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Toro

Cari toro, le responsabilità sono molte sulle vostre spalle e la stanchezza si fa sentire. Stiamo però entrano in un momento che si rivelerà interessante ma anche piuttosto turbolento, un momento in cui ci sarà da combattere e in cui dovrete tirare fuori le unghie. Anche in amore verranno a galla dubbi che dovrete sciogliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, se non vi sentite più coinvolti in una relazione, parlate in maniera diretta e sincera. C'è qualcuno che sta vivendo una storia compromessa da un terzo incomodo, ma in questo momento il vostro bisogno più forte è quello di chiarezza, in tutti i campi della vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, in questo momento avete un grande desiderio di ritrovare l'amore, di fare nuovi incontri oppure di ritrovare una sintonia perduta in una relazione di lungo corso. Anche per voi i pianeti pian piano migliorano la loro posizione e vi daranno modo di ritrovare anche una preziosa serenità interiore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Leone

Cari leone, per voi, segno caratterizzato da una buona dose di egocentrismo, l'amore e lo stare al centro della persona amata è fondamentale. Il punto è che questa esigenza non può non essere reciproca. In questo momento ci sono da fare delle scelte, una bella selezione sulle persone che vanno frequentate e quelle che vanno archiviate, non solo nella vita privata, ma anche nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, questo è un cielo molto particolare e promettente per voi. Dal punto di vista professionale e lavorativo c'è aria di successo un pò in tutti i campi. L'amore anche ha buone prospettive, però dovete sforzarvi un pò di superare la vostra natura riservata. Bando alle reticenze, apritevi ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, da giugno moltissime cose nella vostra vita cambieranno. I mesi precendenti, quindi sin da ora, c'è bisogno di fare verifiche per capire dove si vuole andare. Restando a questi giorni, ci sono buone occasioni per chi lavora con la creatività e a contatto con il pubblico, mentre l'amore è ancora in pausa a causa di una Venere ancora ostica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, oggi siete piuttosto critici e come al solito, siete critici con gli altri ma spietati con voi stessi, siate più morbidi con i giudizi che vi assegnate, non esagerate con la severità. La venere che arriva vi rende ancora più esigente e critici in amore sopratutto nel caso di coppie che si trascinano da tanto tempo in un limbo senza concretizzare piani di vita di lungo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, tempo d'amore per voi! Nella prossima settimana avrete una gran voglia di tuffarvi nella mischia e le stelle premieranno tutti i nuovi incontri, mentre chi è indeciso, magari tiene il piede in due staffe, finalmente saprà come fare. Qualche preoccupazione arriva dall'ambiente famigliare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, ancora tanta bella fortuna anche oggi per voi. Vedervi soddisfatti è pressocchè impossibile, perchè voi siete sempre molto esigenti, ma di questo periodo non vi potete proprio lamentare. Grandi successi sul lavoro, nuovi impegni e in amore riuscite a dare finalmente il meglio di voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, c'è qualche preoccupazione che ancora vi attanaglia, perchè i problemi non sono mancati negli ultimi mesi, ma stiamo davanti a una svolta. La prossima settimana infatti, il vostro umore cambierà: torna il vigore e anche la voglia di rinnovare tante cose, a iniziare dalla vostra immagine. Molti avranno anche voglia di tornare a vivere l'amore in modo più libero e spontaneo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, vi sentite finalmente meglio. Questo è un bel cielo, le stelle sembrano girare finalmente a tuo favore. Se siete in cerca dell'amore ci sono buone probabilità di trovarlo: bellissimi i nuovi incontri. Anche sul lavoro, se avete qualche problema che vi affligge da tempo finalmente potrete trovare una soluzione.