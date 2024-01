Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per questo mercoledì? Quali energie influenzeranno i segni di terra, fuoco, acqua e aria? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questa giornata di metà settimana? A questa e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, si sta preparando un grande ritorno in scena per voi, o forse lo state già vivendo, d’altronde a gennaio si fanno i buoni propositi per tutto l’anno e per voi ci saranno grandi gratificazioni nella vita sentimentale, e sono già all’orizzonte: guardatevi attorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Toro

Cari toro, è un momento in cui dovete tagliare rami secchi, ma anche difendervi e affrontare problematiche legali, finanziarie. Non peccate di sicurezza e circondatevi solo di persone più affidabili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, dal punto di vista sentimentale state vivendo delle ambiguità, che forse arrivano dal passato, ma in questo momento molti di voi desiderano occasioni nuove che sembrano non arrivare al momento. Nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, l’oroscopo di oggi ti porta buone intuizioni, siete pronti a vincere una sfida, hai superato molti ostacoli e ne recente passato alcune vostre certezze sono crollate. Oggi dovete fare i conti con l’umore ballerino causato dalla luna.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Leone

Cari leone, questa è una giornata importante per l’amore e le relazioni, vi piacciono le persone che sfuggono un po', ma in questo momento potrebbe capitarvi di innamorarvi. Le decisioni importanti di lavoro rimandatele a giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, siete in una fase di disagio ma positiva: siete alle prese con revisioni contabili, abbandono di lavori precari, ma anche con allontanamento di alcune persone, state facendo piazza pulita e questo vuol dire che finalmente non fate più la vita di prima. Bisogna recuperare l’amore, per qualcuno di voi è questo il cruccio del momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, nei legami famigliari usa prudenza, soprattutto se ci sono persone con cui non riesci a comunicare bene. Dopo mesi difficili comunque ora torni a vedere la luce, e questo vale anche per il fisico e la forma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, vivete al meglio queste giornate di belle sensazioni, ma non eccedete con la gelosia. Ora godetevi le relazioni e le emozioni, all’orizzonte c’è comunque anche una crescita anche nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, anche solo per mettere alla prova il tuo fascino cercate di mettervi in gioco, di favorire un incontro, l’amore in questo periodo per voi è spericolato. Attenzione però a non esagerare e a non lasciare il certo per l’incerto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, giornate un po' faticose sul lavoro, ma a voi piace impegnarvi molto e guadagnarvi la vita. Periodo intenso e favorevole ma solo se vi concentrate su progetti che hanno veramente senso per voi: liberatevi dal superfluo e diffidate di chi parla tanto ma senza fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, più ci avviciniamo a febbraio meglio è per voi, creatività nei legami sentimentali. Quello che nasce ora sarà importante nei prossimi mesi, anche le questioni di lavoro avranno sviluppi interessanti, ma prima pensate all’amore

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, oggi siete annoiati, irascibili, nervosi, ma anche esagerati: è colpa di Venere tutta questa agitazione, che però ha i giorni contati, quindi tenete sotto controllo queste tensioni che passeranno presto.