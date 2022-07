Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, la luna nel segno rende questa giornata di domenica davvero intrigante per l'amore. Il passato potrà essere lasciato alle spalle per ricominciare con un nuovo partner. Sul lavoro arrivano nuove opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022: Toro

Cari toro, l'amore procede bene ma bisogna dargliela una mano al destino ogni tanto quindi cercate di frequentare posti nuovi se siete ancora single. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte prima di accettarle alla cieca.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, apritevi di più in amore perché, anche se non lo sapete, c'è qualcuno a cui piacete. Sul lavoro c'è qualche dubbio ma presto sarà risolto. Mantenete la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore tutto è amplificato grazie alla luna favorevole. Sul lavoro è arrivato il momento di rasserenarsi, il periodo caotico è finito.



