Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, dovreste sfruttare questa giornata per riavvicinarvi alla persona amata o a qualcuno che non sentite da tanto tempo. Marte è attivo e dà una mano sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2022: Toro

Cari toro, c'è una grande voglia di amare nell'arie e avete tutte le intenzioni di impegnarvi. Sul lavoro avete Urano nel segno e questo pianeta porta cambiamenti. Aspettatevi nuovi contratti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, piano piano inizia a migliorare la situazione sentimentale con la luna nel segno. Sul lavoro aspettatevi belle conferme soprattutto se è da tanto che aspettate di firmare un contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore siete finalmente liberi da una Venere opposta che vi ha bloccato per molto tempo. Ora arrivano novità. Sul lavoro c'è sempre meno tensione e chi è stato fermo potrà ripartire alla grande.



