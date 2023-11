Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, abbiamo una giornata particolare. Non è un periodo no, anzi, Mercurio porta successi. È solo la luna opposta che porta acciacchi e anche un po' di stanchezza. Prendetevi una pausa di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2023: Toro

Cari toro, cercate di recuperare un po' di serenità perché nel weekend le coppie in crisi dovranno recuperare un po' di intimità persa. Voi nell'ultimo periodo vi siete dati molto da fare per gli altri e se non arriveranno i giusti riconoscimenti potreste innervosirvi molto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, l'amore e l'amicizia sono le cose che contano di più nella vita e Venere in buon aspetto porta belle cose in questo fine settimana e in tutto il mese di novembre. Sul lavoro è tutto un po' troppo noioso per voi ma il 2024 sarà un anno importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, questo venerdì nasce con delle piccole perplessità. Ci sono fasi in cui siete sereni e altre dove prendete fuoco facilmente, anche nell'arco di una giornata. Oggi attenzione alle provocazioni, domani andrà meglio. Non prendete tutto di petto.



