Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, quella di oggi è una giornata molto promettente per l'amore grazie a una bella complicità tra luna e venere entrambi a favore. Si possono fare nuovi incontri importanti e fare scelte decisive per il futuro. Torna anche un po' di tranquillità nelle questioni familiari quindi avanti tutta così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021: Toro

Cari toro, oggi l'umore migliora ed è anche grazie a una luna non più in opposizione. Finalmente potrete riportare armonia nella coppia e in famiglia. Questo mese porta riavvicinamenti importanti, soprattutto se ci sono state rotture o conflitti in passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, quella di oggi è una giornata no. Dovrete fare i conti con luna e venere opposte e il nervosismo sarà alle stelle. Attenzione alla noia che potrebbe assalirvi e che per persone come voi è un vero e proprio punto debole. Cercate, ad ogni modo, di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, quella di oggi sarà una giornata decisamente piacevole e cercate di non trascurare l'amore perché potrebbe riservarvi belle emozioni. Se aspettate risposte o conferme di lavoro bisognerà pazientare almeno fino a novembre ma dal prossimo mese arivano bei cambiamenti.



