Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, quella di oggi è una bellissima giornata per le emozioni. Venere non è più opposta e il vostro cuore può tornare a battere, soprattutto dal 12 del mese. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non prendersela se i vostri progetti non stanno decollando come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021:Toro

Cari toro, questa è una giornata un po' particolare per l'amore a causa di un'opposizione di Venere e della luna. Sul piano lavorativo, meglio agire con calma e rimandare a domani gli impegni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Gemelli

Per i gemelli il fine settimana è importante, soprattutto per l'amore e per i single del segno che possono fare begli incontri. Sul lavoro anche le opportunità saranno tante, coglietele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, date spazio ai sentimenti in questa giornata. Venere protegge e spinge a vivere l'amore a pieno. Sul piano lavorativo ci sono nuovi progetti alle porte e iniziate ad avere un buon apprezzamento da parte di chi vi circonda.



