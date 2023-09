Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, l'odierno pomeriggio potrebbe offrire spunti interessanti. Bisognerebbe domare affanni e ansie inerenti a progetti futuri, soprattutto per coloro che di recente sono stati fermati da imprevisti e incidenti di percorso. Occhio ai dissidi in famiglia; per qualcuno potrebbe inoltre subentrare qualche imprevista spesa casalinga.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2023: Toro

Cari toro, il vostro segno è restio ai cambiamenti, talvolta necessari per andare avanti. Alcune vicende legate a nuovi scenari, potrebbero avervi innervositi, ma adesso il terreno è fertile per ripartire. Progetti e idee matureranno in modo soddisfacente. Tranquillità ed equilibrio sono vitali. Gli amori nati nell'ultimo periodo continueranno a viaggiare sotto una buona stella.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata può dare buoni stimoli e per qualcuno potrà rivelarsi addirittura elettrizzante. Qualche dubbio giunge dalla sfera lavorativa: le relazioni con i colleghi non sempre aiutano; chi invece gestisce un'attività potrebbe presto essere costretto a importanti scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, i carichi di lavoro e le pressioni, per non parlare delle persone che vi criticano in modo gratuito, hanno portato stress nelle vostre vite. Sarà bene concedersi un po' di relax, abbandonarsi all'amore per ricaricare le energie. Anche le amicizie potranno rivelarsi rigeneratrici.



