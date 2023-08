Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, negli ultimi mesi state cercando di pareggiare i conti e affrontare diversi problemi. La cosa bella di questo periodo, però, è che vi permette di vincere molte sfide. In amore è tempo di chiarimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2023: Toro

Cari toro, nell'ultimo periodo avete dato più spazio al lavoro che all'amore ma questo è il momento di fermarsi a riflettere per capire quali sono le vostre priorità. Il lavoro è in fase di recupero ma le spese sono tante. Siate pazienti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questi giorni avete una grandissima voglia d'amare. Favoriti i rapporti con scorpione, acquario, bilancia e leone. Con ariete e capricorno, invece, c'è qualche fastidio. Sul lavoro per ora non ci sono certezze ma non bisogna perdere la speranza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, con la luna che sta per entrare nel vostro segno tutti i problemi d'amore troveranno una soluzione. I prossimi mesi saranno importanti dal punto di vista lavorativo e porteranno nuovi inizi.



