Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 aprile 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2022: Ariete

Cari ariete, se c'è qualcuno che vi piace non tiratevi indietro solo per paura. Fatevi avanti! Sul lavoro arriva un periodo importante che porta belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2022: Toro

Cari toro, attenzione perché potrebbe esserci un po' di lontananza in amore oggi ma sfruttate questa cosa per riflettere bene sui vostri desideri. Sul lavoro tutto procede bene e preparatevi per nuovi contratti da firmare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2022: Gemelli

Cari gemelli, l'amore torna protagonista con tante emozioni e momenti da condividere con il partner. Sul lavoro attenzione, soprattutto se dovete firmare nuovi accordi. Non fidatevi di tutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2022: Cancro

Cari cancretti, i single del segno potranno fare nuovi incontri interessanti anche se l'umore potrebbe peggiorare nel pomeriggio. Sul lavoro arrivano conferme e anche quella stabilità che cercavate da tempo.



