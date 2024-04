Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024, le previsioni segno per segno

niziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 11 aprile 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 11 aprile 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, questo continua ad essere un cielo davvero importante per voi. Avete voglia di rivedere tutta la vostra vita, l'unico rischio in questo momento è che potrebbe essere difficile rimanere nelle righe: con tutta questa energia si tende ad eccedere. No alla fretta, tutti i pianeti sono con voi quindi ponderate le vostre azioni e non cedete allo stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Toro

Cari toro, dovete gestire rivoluzioni faticose portate nella vostra vita da giove, sono cambiamenti complessi ma importanti per andare finalmente avanti. Tagliate i rami secchi e girate pagina. Sul lavoro irrigiditevi e alzate la voce se necessario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, è iniziato per voi un periodo di crescita in positivo ma c'è ancora marte che crea tensioni. Eliminate lo stress per impegni inutili, ricordate: fare meno fare meglio. In questo momento potete anche contare su un maggiore spirito critico ottimo per fare scelte in amore .

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, questo per voi è un momento stancante ma è in arrivo una boccata d'ossigeno, dovete solo tenere duro ancora qualche giorno. Non fate scelte drastiche perchè in questo momento la confusione regna sovrana, quindi rimandate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Leone

Cari Leone, avete grandi progetti, dovete prepararvi per una nuova grande sfida, ma anche per voi tutte queste energie rischiano di avere un rovescio della medaglia difficile da gestire: non discutete con il capo. Venere a favore vi dà grande fascino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, vi state pian piano alleggerendo dei vostri pesi passati. In genere voi siete giovani con la testa sulle spalle e poi crescendo riuscite a godervi la vita con maggiore leggerezza. Ben venga allora una piccola follia, questo cielo vi fa tornare l'entusaismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, il desiderio di cambiare è insopprimibile ma anche inevitabile in questo momento. siete ancora impelagati in guerre contro nemici, avversari ma il successo non manca in futuro, quindi perseverate. In questo momento così tempestoso si vede anche la tenuta di un legame.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, la luna opposta oggi vi crea qualche conflitto, sopratutto in famiglia, nei rapporti genitori figli. dovete attingere alla pazienza e alla comprensione anche se questa è una giornata piena di insofferenza, calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, marte dissonante è l'unico ostacolo al vostro successo. Qujalcuno vuole mettervi in un angolo, non lo permettetem uscite dal dimenticatorio, venere aiuta le storie che nascono in questo momento che si riveleranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, sta tornando una buona energia anche nel vostro cielo, ma le preoccupazioni legate alla casa, alla famiglia e al lavoro non sono passate e vi portano ancora giornate segnate da agitazione e dubbi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, nel pomeriggio arriva una bella luna, quindi quella di oggi sarà una giornata che partirà lenta e migliorerà in serata. Potreste ricevere un invito per fare qualcosa di divertente, qualche emozione in più arriva certamente grazie a venere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, oggi si sente un pò di stanchezza no al vittimismo. Le storie nate il mese scorso non vanno abbandonate. Siate ottimisti e propositivi, nuovi incontri si riveleranno piacevoli.