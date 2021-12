Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2021: Ariete

Cari Ariete, in questa giornata dovete cercare di essere diplomatici, soprattutto se qualcuno è pronto a provocarvi. In amore c'è un po' di agitazione mentre sul lavoro tutto nella norma anche se gli investimenti sarebbe meglio rimandarli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2021: Toro

Cari toro, nel fine settimana aspettatevi tante emozioni da condividere con il partner. Sul lavoro bisogna risolvere dei problemi legati a dei soldi ma a parte questo piccolo neo, tutto procederà per il meglio e potreste anche fare un bel cambiamento per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore oggi sarebbe meglio tenere sotto controllo le emozioni spiacevoli e trasformarle in positive. Sul lavoro chi ha un'attività dovrà molto probabilmente cambiare socio in affari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore potrebbero arrivare nuovi piacevoli incontri. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le nuove proposte e se c'è in ballo una compravendita aspettatevi qualche piccolo ritardo.



