Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore arriva un po' di fortuna quindi cogliete l'attimo e godetevi questi momenti di serenità. Sul lavoro tutto procede bene anche se dovrete prendere qualche decisione difficile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2022: Toro

Cari toro, se vi piace qualcuno non aspettate a dirglielo, questo è il momento giusto. Sul lavoro bisogna stare attenti solo ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore meglio lasciar perdere le storie clandestine e guardare a chi può regalarvi un amore sotto la luce del sole. Sul lavoro c'è qualcosa da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore state attenti a non dire cose di cui potreste pentirvi. Sul lavoro non è il momento giusto per fare delle scelte importanti, meglio rimandare.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione