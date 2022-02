Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi vede un piccolo calo in amore ma non dovete mollare la presa. A marzo tutto si risolverà. Sul lavoro ci sono cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Toro

Cari toro, questa è la giornata ideale per parlare d'amore. Sul lavoro arrivano progetti importanti e una bella crescita professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, per l'amore bisogna attendere ancora un po' ma con la giusta pazienza si potranno vivere belle emozioni. Sul lavoro arrivano le soddisfazioni per i propri sforzi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Cancro

Cari cancro, cercate di non perdere le staffe per delle piccolezze. Sul lavoro siete in una fase di stallo ma dovete cercare di uscirne il prima possibile.



Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Leone

Cari leoncini, avete un cielo con una Venere neutrale quindi se una storia non sta funzionando potrà anche essere chiusa. Sul lavoro aspettatevi nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Vergine

Cari vergine, non è il momento migliore per l'amore quindi dedicatevi al lavoro dove c'è un bel recupero e la possibilità di fare di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Bilancia

Cari bilancia, quello di oggi è un cielo importante per i sentimenti da sfruttare in pieno. Sul lavoro meglio mantenere alta la concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, questo fine settimana vede il transito di Venere e della luna nel segno quindi è favorito l'amore. Sul lavoro bisogna fare scelte importanti.



Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Sagittario

Cari sagittario, in amore avete dei dubbi e dovete cercare di capire cosa desiderate davvero. Sul lavoro le opportunità sono buone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Capricorno

Cari capricorno, affrontate oggi tutti i discorsi con il partner perché è la giornata giusta. Sul lavoro, se aspettate una promozione, non dovrà attendere a lungo.

oggi se c’è un discorso da fare, dovrete affrontarlo con molta cautela per poterne uscire vittoriosi. Chi aspetta una promozione, non dovrà attendere a lungo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Acquario

Cari acquario, per voi è importante avere una relazione stabile in questo periodo ma attenzione a non cadere in una routine che vi farebbe soffrire. Sul lavoro, arrivano occasioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022: Pesci

Cari pesciolini, chiunque abbia due storie in attivo dovrà prendere una decisione in questi giorni. Sul lavoro è un periodo importante quindi mantenete i contatti con chi può darvi quello che volete.