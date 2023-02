Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata avrete modo di dichiarare il vostro amore a qualcuno che vi piace, non perdere l'occasione. Sul lavoro vi aspetta un bel fine settimana di relax ma anche di belle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2023: Toro

Cari toro, bello questo cielo per andare avanti in amore e cancellare il passato. Sul lavoro c'è un po' di insoddisfazione ma presto passerà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è un piccolo calo in questa giornata ma niente paura, presto si recupera. Intanto cercate di ricaricare le batterie e sul lavoro cercate di non innervosirvi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, la giornata parte con un bel po' di energia da riversare tutta in amore. Sul lavoro cercate di risolvere i problemi fin da subito senza farli diventare macigni.



