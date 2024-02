Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questa giornata di domenica scoprendo cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 11 febbraio 2024. Finalmente è arrivato il weekend e il giorno di riposo per molti, ma cosa possono aspettarsi i dodici segni zodiacali in questo giorno di libertà e relax? Chi riuscirà a godersi meglio la domenica e chi, invece, dovrà vedersela con un cielo e delle stelle che complicano le cose? Scopriamolo, come ogni mattina, con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 11 febraio 2024, diramate dalle frequenze di Radio Lattemiele. Scopriamo quindi insieme nel dettaglio come andrà la domenica per i segni di aria, fuoco, acqua e terra, secondo l’astrologo più seguito d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica. Questo per voi è un tempo di risvegli, iniziate già a sentire la primavera che è la vostra stagione e che, anche quest'anno, sarà un momento di grande forza e rinascita. Una rinascita di cui pian piano avvertite i primi segnali. Quindi siete in recupero sia sul piano del fisico che su quello del cuore cuore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Toro

Cari toro, alle prese con strategie per affermarvi e per affrontare le tante battaglie che vi aspettano. Sul lavoro impegnatevi al massimo ora. In amore buone fondamenta ma senti l'esigenza di più spazio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, è il momento di tirare fuori di nuovo il vostro essere un brillante animale sociale: dovete dare spazio a nuovi interessi sia sul lavoro che in amore: nuovi incontri e amicizie promettenti. Ora dovete anche ritrovare un pò di spazio e liberarvi da troppi impegni cumulati in modo da potervi concedere il tempo di esplorare nuovi mondi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, le opposizioni planetarie si stanno disgregando. Vi si richiede ancora molto coraggio, ma dal punto di vista emotivo siete più sicuri e questo porta a miglioramenti in ogni ambito a iniziare da quello delle relazioni che ha risentito ultimamente tanto del vostro nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Leone

Cari leone, per voi, sfide inevitabili all'orizzonte, è in arrivo un periodo caotico per voi ma anche utile per una serie di sperimentazioni lavorative se sentite il bisogno di trovare nuove strade. Momento anche buono per fare piazza pulita nella vostra vita ed eliminare ciò che non vi aiuta e vi appesantisce.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, restate tra i segni più supporatati da queste stelle. Questo cielo vi regala intuizioni, basta pensare al passato, sia in amore che nei rapporti famigliari, buttati tutto alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, recuperate le vostre qualità di pazienza e saggezza: dovete tornare sui vostri passi e riesaminare tante situazioni che forse avete preso troppo di petto nel recente passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, cresce la vostra intransigenza, il vostro bisogno di chiarezza e la vostra insofferenza per situazioni confuse, quindi se sul lavoro o in amore ci sono cose proprio chiare è ora di affrontare la situazione. Per esempio se siete in sospeso in una relazione, troverete la strada giusta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, torna prepotente nel vostro cuore il desiderio di libertà, la voglia di rischiare. Voi siete i pioneri dello zodiaco, e ogni tanto dovete godervi una nuova avventura. Anche sul lavoro l'intraprendenza sarà premiata da queste stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, luna bellissima in questa domenica per voi sopratutto per i sentimenti. Se non avete qualcuno a fianco, datevi da fare per cercarlo, se siete in coppia godetevi questo cielo romantico. Per innamorarsi sono giornate ottime.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, fase creativa ma anche innamorata per voi. Sentimenti che si risvegliano: possibili ritorni di fiamma ma anche nuovi desideri. Si migliora anche sul lavoro, i vostri esperimenti crescono, non abbandonate i progetti anche se l'avvio è faticoso perchè dopo giugno potrebbero dare buoni frutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, molta attenzione per non tornare sempre sui soliti discorsi. Basta a rivangare il passato, se siete in coppia, bando alla gelosia e guardate avanti. Sul lavoro datevi da fare ora se ci sono accordi da concludere.Chiudete entro fino maggio.