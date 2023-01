Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, se avete voglia di innamorarvi questo è il periodo giusto per farlo basta solo aprirsi un po' di più verso gli altri. Sul lavoro tutto procede al meglio e qualche soddisfazione è già arrivata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2023: Toro

Cari toro, in amore c'è un po' di stanchezza ma dovreste cercare di rinvigorire il rapporto per non farlo morire. Sul lavoro è un periodo un po' incerto dove i dubbi prendono il sopravvento. Attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è un po' di confusione nell'aria ma dovreste cercare di riorganizzare al meglio la vostra vita privata. Sul lavoro arrivano belle opportunità di crescita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, è giunta l'ora di fare la prima mossa in amore, non state ad aspettare gli altri. Sul lavoro meglio stare attenti alle parole e non cadere nelle provocazioni altrui.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione