Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo giovedì? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, forza e coraggio, avete un cielo molto importante e in questo periodo ci sono grandi prospettive per il futuro. Se siete stanchi di quello che fate, cercate ora le alternative, anche in amore dovrete prendere a breve delle decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Toro

Cari toro, giornata produttiva. Se ci sono questioni sul lavoro da risolvere, parla chiaro. Questo Giove nel segno può voler indicare che ti serve l’intervento di un esperto per risolvere le situazioni più ingarbugliate. Attenzione all’eccesso di sicurezza che può causare errori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, non è il momento migliore per l’amore, chi ha una storia complicata potrebbe decidere di fare retromarcia o far passare un po' di tempo, prima di decidere. Quasta Venere opposta potrebbe portare anche qualche problema con i famigliari, alcuni di voi sono distratti e il lavoro paga pegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, usate questo gennaio per calibrare delle situazioni, per prendere la mira, per assestarsi, perché poi da metà febbraio in poi avrete un cielo molto bello. Se avete fatto partire un progetto, di lavoro o di amore, che non vi sembra ben assestato è il momento per capire come sistemarlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Leone

Cari leone, dopo una crisi d’amore, o un momento di stanchezza, negli ultimi mesi del 2023 ora arrivano nuove emozioni, ma non sono certezze. Trovo particolarmente in bilico chi, dopo la chiusura di una storia, ora sta vivendo nuove esperienze: ci vuole molta chiarezza, altrimenti si rischia di sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, c’è chi è stato male, chi ha avuto un momento di black out di recente, ma dopo questo momento di stop ora si riparte. C’è Saturno contro ma avete anche Giove a favore, se c’è stato un momento di blocco recentemente, guardate il lato positivo: vi ha costretto a cambiare qualcosa della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, queste sono giornate molto interessanti per voi, in particolare hai bei pianeti nella giornata di domenica. Se ti vuoi liberare di un peso oppure vuoi avvicinarti alla persona che ti piace sappi che domenica sarà la giornata giusta per farlo. Se un rapporto ha vissuto una fase di calo l’ultima settimana di dicembre, attenzione perché i nodi arriveranno al pettine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, questo periodo parla d’amore, forse vi è capitato di dire qualcosa che di cui vi siete pentiti ultimamente e ora dovete recuperare. In molti sentite il bisogno di cambiare, anche sul lavoro, piano piano si arriva a qualche risultato in più, anche per chi deve risanare i conti, ma evitate le provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, avere Venere nel segno rivela grande fascino, quindi in questo momento ci sono molte persone che vi guardano con interesse e ammirazione, ma può anche rivelare un nuovo desiderio di libertà, forse ti sei reso conto che chi ti sta vicino è troppo geloso, e potresti avere voglia di più spazio in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo cielo è bellissimo per voi, e sarà ancora migliore alla fine di gennaio. Nell’ultimo weekend del mese in particolare avrete dei pianeti fortissimi a vostro sostegno, quindi se dovete mettere a posto qualcosa in amore o di lavoro quella parte di gennaio sarà ideale. Per ora vi invito a prendervi cura di voi stessi, anche nel fisico, perché voi spesso vi concentrate sul lavoro fino a trascurarvi e questo non va bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, anche quando siete stanchi non siete certo i tipi da mettersi a dormire: gli acquari purosangue hanno sempre un posto dove andare, qualcosa di fare, persone da incontrare, ma mi raccomando in questi giorni non strapazzatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, state vivendo delle giornate sull’altalena, forse qualcosa non funziona nelle vostre relazioni in questo momento ma forse è meglio evitare i conflitti ora, quindi se c’è qualcosa che non va invece di dire basta, aspettate tempi migliori che arriveranno presto.