Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2023: Ariete

Cari ariete questa è una giornata molto utile per cercare di risolvere qualche problema economico. Dal punto di vista lavorativo, infatti, c'è stato un blocco nell'ultimo periodo e c'è ancora qualche ostacolo da superare. Ci vuole pazienza. Arrivano belle risposte intorno al 14 del mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2023: Toro

Cari toro, la luna è nel vostro segno ed è un bel segno di forza questo. Sul lavoro ci sono dei dubbi, non siete del tutto sicuri se rinnovare un accordo oppure no. L'amore non è del tutto soddisfacente. Attenzione anche ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, Saturno è dissonante quindi attenzione sul lavoro perché c'è un cielo un po' precario. Avete paura che i vostri progetti non vadano per il verso giusto. Saturno contro porta rallentamenti ma la cosa più importante in questo momento è dedicarsi un po' di più al proprio benessere e avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2023: Cancro

Cari cancretti, bella questa giornata. Siamo fuori dalla tensione di ieri e finalmente arrivano belle notizie. In amore avete voglia di novità e questa vostra incostanza potrebbe causare qualche problema di coppia.



